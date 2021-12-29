طريقة عمل حلويات أم علي ،مع البرد القارص، يحتاج الناس تناول الحلوى كثيرًا لتشعرها بالدفء والساعدة، ومن أبرز أنواع الحلويات التى يفضها الجميع مهما ظهرت أنوع جديدة من الحلويات، هي أم علي،

لذلك سنعرض لكم في فريق "فلسطين اليوم الإخبارية" طريقة عمل حلويات أم علي والمكونات والمقادير المطلوبة لعملها باسهل طريقة واقل وقت.

مقادير أم علي

خبز فينو

لبن

قشطة بلدي

سكر

زبيب

جوز هند

سمنة

طريقة عمل حلويات أم علي

طريقة تحضير أم علي

-يقطع الخبز قطع كبيرة.

- ثم يحمص في الفرن مع السمنة.

- ثم يوضع في بايركس.

- يسخن اللبن مع السكر على النار حتى تمام ذوبان السكر.

- ثم يضاف للخبز.

- وتضاف القشطة والزبيب وجوزالهند.

- ويدخل الفرن حتى تمام احمرار الوجه.

- وتقدم ساخنة مع كوب من الشاي.

وإليكم طريقة عمل أم علي وفق مقادير الشيف الفلسطيني محمد اسبيته " أبو جوليا",