السعودية تقرر التباعد الجسدي للمصلين في المساجد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من يوم غد الخميس.

وأفاد مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: بأن السلطات السعودية قررت إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.