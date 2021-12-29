أحدث تردد قناة إم بي سي mbc 4 على القمر الصناعي نايل سات الجديد لعام 2022

وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة إم بي سي mbc 4 على القمر الصناعي نايل سات الجديد لعام 2022 وخلال الساعات المقبلة تزايدت عمليات البحث على الانترنت من أجل التعرف على تردد قناة mbc 4 الرابعة من أجل ضبطه على شاشات التلفاز ، وبمجرد الانتهاء من قراءة المقالة ستكون لديكم القدرة على ضبط الإشارة ومشاهدة القناة بكل اريحية تامة .

ونواصل معكم تقديم كافة الترددات مثل تردد قناة إم بي سي mbc 4 حيث قامت القناة بتحديث ترددها مع الدخول في العام الجديد ، كما تقوم بعرض المسلسلات والأفلام التي تحظى باهتمام ومشاهدة عالية ، وفيما يلي التفاصيل

قناة إم بي سي mbc 4

تردد قناة إم بي سي mbc 4 هي واحدة من أهم القنوات التي تتبع شبكة قنوات إم بي سي، وهي ايضَا متخصصة في عرض العديد من البرامج الأمريكي والبرامج المتخصصة في إذاعة تقارير الأفلام الأمريكي الشهيرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الأجنبية.

لم تقتصر قناة MBC 4 على المسلسلات والأفلام الأجنبية، بل اعتادت على عرض الحفلات العالمية السينمائية والموسيقية، من خلال البرامج المميزة والحصرية في القناة، حيث تعد الأشهر من بين القنوات التي تعرض محتوى أجنبي مميز.

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات 2022

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار

1193811470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات 2022

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح

12284 27500 أفقي ( h) 6/5

تردد قناة mbc اكشن 2022

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

التردد الجديد لقناة ام بي سي بوليود 2022

يمكن مشاهدة قناة MBC Bollywood على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500

تردد قناة ام بي سي mbc max 2022

تردد قناة ام بي سي mbc max:

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي