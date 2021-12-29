الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و291 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل ستة وفيات و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د . مي الكيلة، أن وزارة الصحة سجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة بيت لحم، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 16، بيت لحم 26، الخليل 50، جنين 23، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 51، سلفيت 4، طولكرم 12، نابلس 13، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 86".

وأشارت د. الكيلة، إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، بيت لحم 47، الخليل 46، جنين 21، ضواحي القدس 4، رام الله والبيرة 76، سلفيت 0، طولكرم 8، نابلس 14، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 120".

وقالت الوزيرة الكيلة :إن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الكيلة، أن الحالات التي تتعالج في المستشفيات بلغت 115مريضًا، وفي العناية المكثفة 55 مريضًا، أما اعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 19.

وأكدت أن عدد الفحوصات التي أجريت للتأكد من خلو الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا بلغت 6807.

إليك التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الأربعاء: 29/12/2021

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 205

قطاع غزة: 86

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 227

قطاع غزة: 120

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 4

قطاع غزة: 2