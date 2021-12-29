"الاونروا" تواصل توزيع الـ 40 دولاراً على اللاجئين

استكملت "الأونروا" توزيع 40 دولاراً للاجئي فلسطين الأكثر حاجة، كمساعدات نقدية ولمرة واحدة فقط، وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

وسيستفيد من المساعدة 44,305 لاجىء، أي حوالي 8,200 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، حيث تواصلت الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدة.

وبين بيان "الأونروا" انه قد تم اختيار الأُسر وفقاً للمعايير التالية: عدد أفراد الأسرة، أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها طفل، أو كبير في العمر، ووجود أفراد يعانون من إعاقات أو أمراض، بالإضافة إلى عدم استلام الأسرة مساعدة نقدية سابقاً.