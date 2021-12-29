مكتب إعلام الأسرى: 5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قال مكتب اعلام الاسرى اليوم الاربعاء 29/12/2021 , ان خمسة اسرى يدخلون اعوام جديدة في سجون الاحتلال .

والاسرى هم :

➖ الأسير أحمد يعقوب حنون انجاص (43 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2008م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

➖ الأسير منيف محمد محمود أبو عطوان (49 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 40 عاما.

➖ الأسير منذر نايف متعب صنوبر (43 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة إلى 30 عاما.

➖ الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (42 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك من اعتقاله بتاريخ 29/12/2000م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

➖ الأسير نصار سليمان نصار أبو نصير (44 عاماً)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.