مكتب إعلام الأسرى: 5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
29 ديسمبر 2021
اسير - اسرى
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قال مكتب اعلام الاسرى اليوم الاربعاء 29/12/2021 , ان خمسة اسرى يدخلون اعوام جديدة في سجون الاحتلال .

والاسرى هم :

الأسير أحمد يعقوب حنون انجاص (43 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2008م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

الأسير منيف محمد محمود أبو عطوان (49 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 40 عاما.

الأسير منذر نايف متعب صنوبر (43 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة إلى 30 عاما.

الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (42 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك من اعتقاله بتاريخ 29/12/2000م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير نصار سليمان نصار أبو نصير (44 عاماً)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.

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