يديعوت: الامتيازات التي قدمها "غانتس" لعباس هدفها منع انتفاضة جديدة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اليوم الأربعاء 29/12/2021، تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس ووزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس.

وقالت صحيفة يديعوت: أن الامتيازات التي قدمها غانتس لأبو مازن هدفها منع انتفاضة جديدة .

وفي تفاصيل هذه الامتيازات، أفادت القناة السابعة "الإسرائيلية"، أن غانتس قرر منح السلطة امتيازات اقتصادية ومدنية وأبلغ عباس بها خلال لقائهما أمس.

وبين أن الامتيازات تتضمن تقديم مدفوعات ضريبية بـ 100 مليون شيكل؛ وإضافة 600 تصريح لكبار رجال الاعمال؛ وإضافة 500 تصريح لمن يسمح لهم بالدخول بمركباتهم إلى (إسرائيل)؛ وإضافة العشرات من تصاريح VIP لكبار مسؤولين السلطة؛ ومنح لم الشمل ل 6000 فلسطيني"؛ وفق القناة.

فيما امتدح أبو مازن ما تسمى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد إيليت شاكيد خلال اللقاء مع غانتس بعد موافقتها على زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين في المطاعم.