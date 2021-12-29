الاحتلال يواصل اعتقال كوادر الجهاد في الخليل

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 29/12/2021، منازل عدد من كوادر وأسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل المحتلة.

واعتقلت يونس عودة الحروب (40 عاماً) من بلدة "خاراس" شمال غرب الخليل المحتلة، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، عقب اقتحام بيته وتفتيشه بصورة همجية واختطافه من بين أطفاله وأهل بيته.

كما داهمت منزل الأسير المحرر رامي زيدان الكسار (42 عاماً) من بلدة "خاراس" شمال غرب الخليل، وسلمته بلاغاً لمراجعة المخابرات، وهو أسير أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، وجهت سلطات الاحتلال والشاباك الصهيوني لائحة اتهام بحق الأسير المحرر القيادي خليل عواودة (40 عاماً) من سكان "إذنا" قضاء الخليل، وأمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات يومية تستهدف كوادر وأسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.