الطقس : أمطار ظهر اليوم ومنخفض جوي جديد الجمعة



تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء 29/12/2021 بحاله من عدم الاستقرار الجوي ، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الاضطرابات الجوية مع ساعات بعد ظهر اليوم حيث ستتكاثف السحب وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله تعالى.

غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو بارد خصوصاً في المناطق الجبلية العالية وتتأثر البلاد بحالة من عدم الإستقرار الجوي وتتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق بشكل متفرق بإذن الله.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الامطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد باضطرابات جديدة اعتباراً من يوم الجمعة والنصف الأول من الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى.