سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021

سعر الدولار في مصر اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021، استقر متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري لليوم الاربعاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

كما جاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها، التجارى الدولي، القاهرة، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و 17.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري إلى نحو 20.99 جنيه للشراء، و 21.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.96 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.69 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع، أمس.