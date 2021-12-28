ضبط ثلاثة "إسرائيليين" في دبي متلبسين بسرقة سلع فاخرة

أعلنت قناة تلفزيونية عبرية أمس اعتقال ثلاثة سياح إسرائيليين بتهمة سرقة منتجات من الأسواق الحرة في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت القناة 12 العبرية في تقرير لها عمليات السرقة التي يقوم بها السياح في الدولة الخليجية ووصفتها بـ “الظاهرة المتفاقمة”.

وأوضحت أن من ضمن المسروقات “زجاجات كحول باهظة الثمن، أكياس شوكولاتة غالية، وفي حالة واحدة هاتف محمول من نوع آي فون مطلي بالذهب”.

وأضافت أنه “طُلب من الثلاثة تقديم توضيحات بشأن السرقات ثم دفعوا غرامة قدرها عدة آلاف من الدراهم عندما أجبروا على شراء المنتجات المسروقة بعدها سُمح لهم بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى إسرائيل”.

ونقلت القناة عن إسرائيلي يدعى آلون كان حاضرا في تلك الوقائع قوله: “العمال في محلات الأسواق الحرة لم يرغبوا في إحداث فوضى وإثارة ضجة أو إشراك الشرطة حتى لا يضر ذلك بالسياح الآخرين الموجودين هناك، فجرى أخذ الإسرائيليين إلى غرفة جانبية وتم تحذيرهم من الإقدام على تلك الأفعال مجددا. لقد دفعوا ثمن المنتجات بالإضافة إلى مبلغ معين كغرامة وتم إطلاق سراحهم”.

وتابع آلون: “بشكل عام، في دبي لديهم حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع دولة إسرائيل، وهم يحاولون جاهدين عدم تسليط الضوء على تورط الإسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية في البلاد”.

وحسب القناة العبرية، فيعتبرالسياح الإسرائيليون زبائن رائدين في الأسواق الحرة في دبي، ويشترون المشروبات الكحولية باهظة الثمن في الغالب، مع التركيز على الويسكي والشوكولاتة الفاخرة والهدايا التذكارية والملابس ذات العلامات التجارية والمجوهرات والهواتف المحمولة”.

وأضافت أنها تلقت معلومات يوم الثلاثاء الماضي عن إلقاء القبض على "إسرائيلي" (29 عاما) فور هبوطه في مطار دبي، وتم اقتياده للتحقيق من قبل الشرطة.

وتابعت: “لا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة، لكن يجري الحديث عن احتمال تورطه في قضية مخدرات أو سرقة”.

وقالت إن سفارة الاحتلال في دبي على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات، وتحاول مساعدته، في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت الإمارات وقعت اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في 15 أيلول / سبتمبر من عام 2020.