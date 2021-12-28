وفاة 8 فلسطينيين غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم الثلاثاء، إن " 8 فلسطينيين سوريين قضوا غرقا، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا".



وأضافت المجموعة في بيان على موقعها، أن كلا من، روند محمد العائدي، من مخيم اليرموك، ومحمد كامل عجاج، وهو طبيب أسنان من سكان مشروع دمر في دمشق، و أحمد يوسف محمد من مخيم جرمانا، وعبد الكريم إسماعيل، وابنته آلاء من مخيم السيدة زينب بريف دمشق، وحيان صوان من سكان ركن الدين بدمشق، واثنين آخرين من مخيمي جرمانا ودرعا لم تعرف هويتيهما بعد.. قضوا غرقًا في بحر إيجة بالقرب من جزيرة ميرميغاس اليونانية، وذلك أثناء محاولتهما الوصول إلى الدول الأوروبية.



يذكر أن مئات الفلسطينيين قضوا غرقا خلال السنوات الأخيرة، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، هربا من الظروف المعيشية الصعبة.

#ضحايا - #غرق - #قوارب_الموت قضاء 8 فلسطينيين سوريين غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان |مجموعة العمل | اليونان... Posted by ‎مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية‎ on Tuesday, December 28, 2021