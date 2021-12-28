بالفيديو لقاء مؤثر للأسير أبو هواش بطفله للمرة الأولى منذ 134 يوما من الاضراب عن الطعام

يواصل الأسير هشام أبو هواش، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، ويواجه وضعًا صحيًا حرجًا يتافقم مع مرور الوقت، فيما تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها بالاستجابة لمطلبه، بحسب ما أكّد نادي الأسير، محذرًا من استشهاده في حال استمرت على موقفها.

والتقى الأسير اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى بطفله عزّ الدين لأول مرة بعد مرور 134 يوما على إضرابه، وفق نادي الأسير.

وأظهر مقطع مصوّر، أن الأسير ينظر في عيني طفله تارة ويغلقهما أخرى، دون أن يقوى على ضمّه أو حتى الحديث معه.

لقاء الأسير هشام أبو هواش مع طفله لأول مرة بعد مرور 134 يوما على إضرابه عن الطعام

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ولفت نادي الأسير إلى أنّ أبو هواش "واجه على مدار أكثر من أربعة شهور، أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وشكّلت قرارات محاكم الاحتلال إحدى أدوات التنكيل الممنهجة التي برزت في هذه المعركة بشكلٍ أساس".

وشدّد على أنه "بدلًا من الاستجابة لمطلبه أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداريّ والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداريّ لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى ’معتقل’ غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة (عناصر) أمن المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين".

ولفت إلى أنه "فعليًا يُبقي (قرار الاحتلال) عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل أبو هواش إضرابه عن الطعام حتّى الحرّيّة".

وذكر أن "قرار التجميد يُشكّل إحدى أسوأ الاختراعات التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ على مدار السنوات الماضية".