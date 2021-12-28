الأرصاد الفلسطينية: منخفض جوي يرافقه أمطار غزيرة يوم الأربعاء  

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الأراضي الفلسطينية على موعد مع قدوم منخفض جوي محلي يوم غد الأربعاء يتركز على السواحل والمناطق السهلية فيما يكن نصيب قطاع غزة من أمطار محلية وغزيرة في بعض الأحيان في ساعات النهار حتى الليل.

أما يوم الخميس، توقعت الأرصاد الجوية، هطول أمطار بشكل عام مع أجواء باردة استعداداً لمنخفض جوي جديد يصل الجمعة قادماً من سيناء يستمر ليوم السبت.

وأشارت إلى أنه في يوم الاحد يصل منخفض جوي عميق نسبياً، بعد ساعات الظهر ويتعمق يوم الاثنين إلى أن يستمر ليوم الثلاثاء.