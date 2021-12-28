وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن وزارة الصحة سجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة بيت لحم، حالة في جنين، حالة في طوباس، حالة في رام الله والبيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103".

وأفادت بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا 2، قطاع غزة 80".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الكيلة، أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 115، و52 مريضًا داخل العناية المكثفة، كما بلغ اعداد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 18مريضًا.

كما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت للتأكد من خلو الأشخاص من الإصابة بكورونا وعدمه نحو 6105.

إليك التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الثلاثاء: 28/12/2021

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 193

قطاع غزة: 103

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 206

قطاع غزة: 80

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 4

قطاع غزة: 3