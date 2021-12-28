تحديد موعد صرف رواتب "الاونروا"

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان ابو حسنة، اليوم الثلاثاء، عن موعد صروف رواتب موظفي الأونروا.

وأفاد أبو حسنة، في تصريح صحفي، بأن رواتب "الاونروا" ستكون اليوم في البنوك بعد أن نجحت الوكالة في تأمينها بصورة كاملة.

وكان مفوض "الاونروا" فيليب لازاريني تعهد، الأسبوع الماضي، في رسالته للموظفين الاسبوع الماضي بان الرواتب والخدمات لن تتوقف وسيتم بذل كافة الجهود لاستمرارها رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الادارة في توفير المبالغ المالية لشهر ديسمبر الحالي.

وتُعاني وكالة الغوث من عجز مالي في ميزانيتها العامة جراء تراجع الدول المانحة في تقديم الدعم المالي السنوي، وهو ما تسبب بحالة من الارباك داخل "الاونروا" ما دفعها إلى إطلاق نداء استغاثة.

.