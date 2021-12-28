مهجة القدس تنعى والد الشهيدين جودت وسائد نبهان

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة نبهان بالتعازي والمواساة بوفاة الحاج عبد الله محمد إسماعيل نبهان (أبو إسماعيل)، والد الشهيدين المجاهدين/ جودت وسائد عبد الله نبهان.

وقالت المؤسسة :"إن نبهان وافته المنية اليوم الثلاثاء 24 جمادي الأول 1443 هـ الموافق 28/12/2021م؛ بمحافظة شمال غزة جباليا البلد، عن عمر يناهز (86) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا."

وأضافت :"سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد جودت نبهان ولد بتاريخ 27/04/1978م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 07/02/2008م، أثناء قيامه بالرباط على الثغور حيث توغل عدد من جنود الاحتلال الصهيوني "الوحدة الخاصة" فتفاجأت الوحدة بفرسان سرايا القدس وكتائب القسام المرابطين شرق مفترق القرم على شارع صلاح الدين شرق جباليا، وكان الشهيد جودت من مجاهدي سرايا القدس وشقيقه الشهيد سائد من مجاهدي كتائب القسام مرابطين على الثغور برفقة مجموعة من مجاهدي السرايا والقسام؛ حيث قاموا بالإشتباك مع جنود الوحدة الخاصة الصهيونية وأثناء الاشتباكات أطلقت طائرات الاستطلاع الصهيونية صواريخها الحاقدة عليهم؛ مما أدى إلى استشهاد الشقيقين جودت وسائد ورفيق دربهم الشهيد محمود المطوق من كتائب القسام.