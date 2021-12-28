طبيعة المنخفضات الجوية القادمة ونصيب قطاع غزة منها!

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبدء الإجازة النصفية، يحرص المواطنون على متابعة أجواء المنخفضات الجوية القادمة، ونصيب قطاع غزة، وفق الأرصاد الجوية، وطقس فلسطين خلال فصل الشتاء.

وتوقع الراصد الجوي عاصم عصيدة، أن تتأثر المنطقة خلال الفترة القادمة بمنخفضات جوية وطقس شتوي، وحصول مختلف المناطق الفلسطينية على كميات قليلة من الأمطار منذ بداية الموسم المطري.

وقال الراصد الجوي:" بأن غداً الأربعاء سيكون هناك منخفض جوي محلي يتركز على السواحل والمناطق السهلية ونصيب قطاع غزة أمطار محلية وغزيرة في بعض الأحيان خلال ساعات النهار وحتى الليل ".

وأوضح الراصد، أن يوم الخميس متوقع هطول أمطار بشكل عام مع أجواء باردة استعداداً لمنخفض جوي جديد يصل الجمعة قادماً من سيناء ويستمر ليوم السبت.

وأضاف:" أن يوم الأحد سيصل منخفض جوي عميق نسبياً بعد ساعات الظهر ويتعمق يوم الاثنين ويستمر ليوم الثلاثاء. "

وتشهد حالة الطقس في فلسطين اليوم الثلاثاء، أجواء غائمة جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في حين قدرت وزارة الزراعة بغزة القيمة الأولية للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين من جراء المنخفض الجوي الأخير في محافظة شمال القطاع والذي أصاب الذهب الاحمر (الفراولة )، بما لا يقل عن (مليون دولار) ما بين ضرر كلي وجزئي.

واوضحت الوزارة، أن غزارة الأمطار الخميس الماضي في بيت لاهيا، أدت إلى غمر وجرف (560 دونما) تعود ملكيتها لـ 75 مزارع، ومزروعة معظمها بمحصول التوت الأرضي، بالإضافة إلى مساحات محدودة من البطاطس والجزر والبصل والكوسا والبازلاء.

من جهته نشر الدفاع المدني ارشادات مهمة خشية من المنخفض القادم:

1_ الحذر من استخدام الفحم والحطب كوسيلة تدفئة نظراً لخطورتها .

2_ اشعال الفحم أو الحطب خارج المنول حتى يشتعل بشكل كلي .

3_ تهوية المنزل بالأكسجين كل ساعتين على الاكثر لإدخال الأوكسجين وطرد اول اكسيد الكربون الضار .

4_ يمنع الخلود للنوم ومنقل الفحم مشتعل والتأكد من اخراجه من المنزل قبل النوم .

5 _ الحد من الاستخدام المزدوج لمناقل الفحم وابعادها عن ممرات الطرق واماكن لهو الاطفال.

6_ في حال حدثت حالات الاختناق الخروج الى الهواء لتعويض الاوكسجين وفتح منافذ المنزل.