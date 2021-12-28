مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد سليمان العصا

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة العصا الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/الحاج محمد سعادة درويش العصا (أبو محمود) والد الشهيد المجاهد/ سليمان محمد العصا.

وقالت المؤسسة :" إن العصا وافته المنية مساء أمس الإثنين 23 جمادي الأول 1443 هـ الموافق 27/12/2021م؛ ببلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (83) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر، أن الشهيد المجاهد سليمان العصا ولد بتاريخ 15/10/1974م، وكان متزوج وأب لبنتين؛ وهو أحد مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 16/12/2009م بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني؛ حيث كان الشهيد مُعتقل في سجون الاحتلال مرتين وتعرض للتعذيب فيها؛ وفي اعتقاله الأخير في عام 2006/2007م تعرض الشهيد سليمان رحمه الله إلى تعذيب شديد مما أدى إلى ظهور بعض الأمراض وعلى إثرها تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال وخرج للعلاج في المستشفيات الفلسطينية ولكن دون جدوى إلى أن انتقل إلى رحمة الله شهيدًا.