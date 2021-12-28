عقب تفشي انفلونزا الطيور

"إسرائيل" تستعد لإبادة عشرات آلاف الدواجن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 ص
28 ديسمبر 2021
دجاج
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تستعد وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلية لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في اعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في شمال "إسرائيل".

ومنذ بدء التفشي قبل أسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم إعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة. ولم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان.

ومن المتوقع أن تصل إلى الاحتلال خلال الأيام المقبلة شحنة تشمل مئة ألف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية تفشي انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه يجب اتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة.

#قوات الاحتلال #انفلونزا الطيور

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