الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف كوادر الجهاد الإسلامي

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء 28/12/2021، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في عدد من مدن الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمة منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، الأسير المحرر سعيد محمد العلامي (29 عاماً) الذي أمضى في سجون الاحتلال 4 سنوات ونصف، وسليمان جودت بحر (20 عاماً) الذي أمضى 28 شهراً في سجون الاحتلال، كما سلمت بلاغات مراجعة لعدد من الكوادر من بينهم يوسف محمد العلامي الذي أمضى 24 شهراً في سجون الاحتلال.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مناضل نفيعات، أحد أبطال عملية "نفق الحرية".

وضمن سياسة الباب الدوار وتبادل الأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عزت الأقطش (26 عاماً)، الذي كان معتقلاً عند أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتاريخ 19-10-2021م، وقضى 40 يوماً في سجن أريحا.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة طوباس، عدداً من الأسرى المحررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وهم: سيف مثقال أبو دواس الذي أمضى (20 شهراً) في سجون الاحتلال، ومهيب خالد أبو صلاح الذي أمضى (18 شهراً) في سجون الاحتلال، وسعيد ناصر دراغمة الذي أمضى (18 شهراً)، في سجون الاحتلال، وحسن فارس دراغمة الذي أمضى (14 شهراً)، في سجون الاحتلال، إضافة إلى الشاب محمد جمال أبو محسن. وذلك بعد عملية مداهمة وتفتيش همجية لبيوتهم دون أي احترام للحرمات وأصحابها، وتهديدهم بتسليم أبنائهم للأجهزة الأمنية.