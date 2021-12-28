مهجة القدس تستذكر الحاج المجاهد عدنان موسى

تمر اليوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، الذكرى الأولى لرحيل المرحوم الحاج المجاهد عدنان موسى (أبو محمد) والد الشيخ القيادي خضر عدنان.

واستذكرت مؤسسة مهجة القدس نستذكر اليوم بصمات هذا الحاج المجاهد الصابر المحتسب حيث كان أحد أعلام التضامن في الضفة الغربية مع الأسرى وعوائل الشهداء الكرام.

وتشهد للحاج عدنان، كافة محافظات الضفة المحتلة على جهوده في المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى، وفي زياراته المتعددة لعوائل الشهداء.

وقالت :"سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه في خدمة عوائل الشهداء والأسرى في ميزان حسناته، وأن يجعل خطاه في ذلك شفيعة له برضوان الله تبارك وتعالى، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقًا."