تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 28/12/2021، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية في فلسطين.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب اليوم في فلسطين والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.30 شيكل $58.23

سعر الذهب عيار 22 166.20 شيكل $53.38

اسعار الذهب عيار 21 158.64 شيكل $50.95

اسعار الذهب عيار 18 135.98 شيكل $43.67

سعر الذهب عيار 14 105.76 شيكل $33.97

سعر الذهب عيار 12 90.65 شيكل $29.11

اسعار أوقية الذهب 5,639 شيكل $1,811

اسعار جنيه الذهب 1,269 شيكل $407.61

اسعار كيلو الذهب 181,303 شيكل $58,228

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75

26 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.01 91.73

25 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

24 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

23 ديسمبر 183.18 160.28 137.39 106.85 91.59

22 ديسمبر 183.87 160.89 137.91 107.26 91.94

21 ديسمبر 182.11 159.35 136.59 106.23 91.06

20 ديسمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41

18 ديسمبر 180.84 158.24 135.63 105.49 90.42