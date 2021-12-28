الاحتلال يطلق النار على المزارعين في دير البلح وعلى الصيادين في بحر غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 28/12/2021، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسل ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة دير البلح أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إضافة إلى استهداف صيادي العصافير في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أحدث أضراراً في أحد مراكب الصيد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا إلى الخروج إلى شاطئ البحر.

يشار إلى أن الاحتلال يتعمد يومياً استهداف المزارعين في المناطق الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة ومنعهم من جلب قوت أطفالهم.