طقس فلسطين اليوم: انخفاض الحرارة وجو شديد البرودة ليلاً

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 28/12/2021، يكون غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا و شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.