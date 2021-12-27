سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء "الجنيه السوداني"

سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء، استقر سعر الدولار في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي، وتعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم 452 جنيها، وسجل لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 493.77 جنيه للشراء، و497.47 جنيه للبيع.

بينما بقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة ليسجل نحو 584.82 جنيه للشراء، و589.21 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء نحو 635 جنيها.





سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 116.18 جنيه للشراء، و117.05 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى120 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 118.79 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 123 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي سعر الدينار الكويتي عند مستوى 1433.71 جنيه للشراء، و1444.46 جنيه للبيع.