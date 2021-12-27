أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 28 ديسمبر 2021، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا طفيفيا، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصراليوم الثلاثاء، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

"فريق فلسطين اليوم" سيرفق لكم في هذه المقالة أبرز أسعار الذهب في مصر لليوم الثلاثاء .

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات اليوم، نحو 913.99 جنيه ( 58.21 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم ، نحو 685.51 جنيه (43.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 533.17 جنيه ( 33.95 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 457 جنيها ( 29.10 دولار).





سعر الذهب عيار 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 799.76 جنيه (50.93 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات منتصف يوم الإثنين نحو 28425 جنيها (1810 دولارات).

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 6398 جنيها (407.45 دولار).

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في الوقت الذي قوبل فيه التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بارتفاع في الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش وظل متقدما في الغالب على 1800 دولار أمريكي منذ الإغلاق فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي والتي سجلت 1811.40 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع والتي سجلتها في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوى له منذ أسبوع تقريبا مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات غير الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.76 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9% إلى 965.45 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1960.38 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1962.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.