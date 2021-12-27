أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، ارتفع متوسط أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسعار المعدن النفيس عالميا.

"فريق فلسطين اليوم" ارفق لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء، والتي شهدت ارتفع متوسط جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال تعاملات مساء أمس الإثنين، إلى 8088 دينارا (58.13 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 7077 دينارا (50.86 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6066 دينارا (43.60 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4718 دينارا (33.91 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4044 دينارا (29.06 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 251.529 ألف دينار (1808 دولارات).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 56.616 ألف دينار (406.91 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة، مع انتعاش الدولار على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور "أوميكرون".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1% إلى 1806.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:12 بتوقيت جرينتش لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، بنسبة 0.2 % إلى 1807.40 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور "أوميكرون"، يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة بنسبة، 1% إلى 22.71 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة، 1.5% إلى 960 دولارا.

وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1943.45 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 1962.50 دولار.