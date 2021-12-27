أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء، انخفضت أسعار الذهب في لبنان مساء أمس الإثنين 27 ديسمبر 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27350 و27400 ليرة لكل دولار.

وفي هذا المقال سيرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء بكافة الاعيار وسعره في العالم.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال التعاملات المسائية من أمس الإثنين، ليسجل 87.986 ألف ليرة (58.15 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، خلال تعاملات الإثنين المسائية، إلى 65.991 ألف ليرة (43.61 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.326 ألف ليرة (33.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 76.990 ألف ليرة (50.88 دولار).

وسجل سعر الأوقية في لبنان خلال التعاملات المسائية من اليوم الإثنين، 2.736 مليون ليرة (1809 دولارات).

أسعار الذهب عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات هزيلة اليوم الإثنين مع تعافي الدولار على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1804.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 1326 بتوقيت جرينتش لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1806.50 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 1.3% إلى 22.65 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 2.1% إلى 953.94 دولار.

وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1941.40 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1962.50 دولار.