طالع: أسماء المدراجين في كشف"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء القادم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء القادم (29 ديسمبر).

ودعت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، المدرجة أسمائهم في الكشوفات لضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم

وفيما يلي أسماء المسافرين "كشف تنسيقات مصرية"









