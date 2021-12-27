بالصور الجهاد بغزة تُكرم المتفوقين في اختبار "البرنامج الثقافي الموحد"

كرّمت اللجنة الثقافية واللجنة التنظيمية والإطار النسوي بحركة الجهاد الإسلامي في اقليم غزة، اليوم الأحد، المتفوقين في اختبار البرنامج الثقافي الموحد، بحضور لفيف من قيادات وكوادر الحركة والإطار النسوي وحشد من المتفوقين بمسجد الرحمن شرق مدينة غزة .

واستهدف البرنامج الثقافي كادر شبابي من الحركة والاطار النسوي في اقليم غزة، وجاء ذلك عبر مستويات تناول فيه اللجنة على العديد من الموضوعات الثقافية .

وفي كلمة اللجنة التنظيمية، تحدثه الأخ أبو هيثم أبو شاويش، عن أهمية البرنامج الثقافي للارتقاء بأبناء الحركة مقدماً في الوقت ذاته التهنئة الحارة للمتفوقين، معرباً عن سعادته وتقديره لهذا النجاح.

وحث أبو شاويش في كلمته، أبناء الحركة على مزيد من الاهتمام والمتابعة ، موجهاً شكره وتقديره إلى المشرفين والمتابعين على هذا البرنامج.

ومن جهته، قال الدكتور عبد المجيد العيلة، إن برنامج الأسر خطوة نحو بناء كادر تنظيمي ذو علم وثقافة تتناسب مع متطلبات العمل

وأضاف " لا يكتمل الحديث عن الفكر والثقافة دون أن نستذكر الدكتور الشقاقي حينما قال المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر، وهو الذي علمنا أن تكون القراءة لخدمة المشروع الإسلامي والقدس في قلبه"، موجهاً رسالة شكر للأمين العام أبو طارق النخالة على دعمه للعمل الثقافي.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتعددة من تلاوة القرآن الكريم، والمديح النبوي، وتكريم المتفوقين والمتفوقات في الإختبار الثقافي، وتكريم الكادر الإداري لملف التثقيف الحركي بإقليم غزة.

يذكر أن هذا التكريم جاء بعد برنامج ثقافي موحد عُقد من خلاله مراحل ومستويات للكادر الحركي .



