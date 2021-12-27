المدلل: شعبنا مطالب بإطلاق شرارة ثورية لمواجهة الاحتلال في الضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن أهالي الضفة يسطرون ملحمة ثورية لا تقبل التراجع، وشعبنا يدرك أنه لا خيار أمامه إلا مواجهة الاحتلال.

وقال القيادي المدلل في تصريحات متلفزة، إن " شعبنا يؤكد أن الضفة والقدس قلب المشروع الفلسطيني التحرري، ويسطر مرحلة جديدة أمام الهجمة الصهيونية في الضفة والقدس"، لافتا إلى أن المطلوب من شعبنا في الضفة إطلاق شرارة ثورية لمواجهة الاحتلال.

وأضاف:" الشعب الفلسطيني لا زال يحافظ على كرامته التي تأتي من خلال المقاومة، ومعركة سيف القدس كسرت هيبة العدو الصهيوني، وجيشه"، مؤكداً بأن السلطة الفلسطينية مطلوب منها أن تقف في وجه ممارسات الاحتلال في الضفة.

ودعا القيادي المدلل أجهزة أمن السلطة للدفاع عن شعبنا بالضفة في وجه الانتهاكات الصهيونية.