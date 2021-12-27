ضهير: غزة دخلت الموجة الوبائية الرابعة وهذا ما نخشاه!

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة د. مجدي ضهير، أن القطاع قد دخل بالفعل في موجة رابعة من فايروس كورونا في ظل الحديث عن متحور أوميكرون الجديد.

وقال ضهير خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، إن " ما نخشاه عدم القدرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين في حال وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات"، موضحاً بأن ما نحتاج إليه هو تحجيم عدد الإصابات بفايروس كورونا دون اللجوء لأي إغلاق.

وأضاف" تنتشر حالياً الانفلونزا الموسمية في ظل انتشار فايروس كورونا وما يصعب التفرقة بينهما تشابه الأعراض وبدرجة أكبر في الإصابات بكورونا"، داعيا الجميع إلى تلقى لقاح كورونا دون الالتفات إلى ما ينشر من إشاعات حولها.

وأشار إلى أن التطعيم لا يقي من العدوى لكن يحد من أعراض الإصابة بفايروس كورونا بجميع المتحورات.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة مصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" خلال مؤتمر صحفي أكدت فيه ان المنحى الوبائي في ارتفاع ، ونحن مقبلون لا محالة في موجة رابعة ، بسبب استمرار وجود متحور دلتا سريع الانتشار وتسجيل اول حالة بمتحور "أوميكرون".