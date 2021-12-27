مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021

توّج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.



وتستضيف قبة الوصل، في قلب إكسبو 2020 دبي، الليلة، النسخة 12 من جوائز دبي جلوب سوكر، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة دبي جلوب سوكر، والفائزين بهذه الجائزة الدولية المرموقة.



وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.



يشار إلى أن مبابي يقدّم موسمًا رائعًا مع بي إس جي، وسجّل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.