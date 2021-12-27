أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم تطلق نشاطها في البحرين

قالت ما تعرف ببورصة "بينانس" للأصول المشفرة، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة في مملكة البحرين.

وأوضحت "بينانس"، وهي أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أن الموافقة جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي البحريني في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

جدير ذكره أنه ما يزال يتعين على هذه الشركة استكمال إجراءات الطلب التي قالت إنها تتوقع استكمالها في الوقت المناسب.