الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للمحامي "بشير الخيري" ستة أشهر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:23 م
27 ديسمبر 2021
أصدر القاضي العسكري "الإسرائيلي" أمس الأحد، الموافق26/12/2021، قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر بحق المعتقل بشير الخيري.
ويُشار إلى أن هذا القرار جاء على الرغم من مقاطعة الأسير لمحكمة الاحتلال العسكرية، وعدم مثوله أو مثول محاميه في جلسة المراجعة القضائية.
واكتفى القاضي، خلال الجلسة بالاطلاع على "الملف السري" وتبنى ادعاءات النيابة العسكرية بشكل كامل حول جزئية "الخطورة"، مشدداً على الاستمرار في احتجاز المحامي المتقاعد بشير الخيري.
وكانت المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" أصدرت سابقاً قرار يقضي بإطلاق سراحه بشرط دفع كفالة، بعد أن قدمت بحقه لائحة اتهام تحوي ذات الشبهات.