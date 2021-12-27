كورونا فلسطين : 5 وفيات و"401" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 77، بيت لحم 41، طوباس 6، رام الله والبيرة 53، سلفيت 5، نابلس 27، طولكرم 10، جنين 11، ضواحي القدس 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، مدينة القدس 20، قطاع غزة 142".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 18، بيت لحم 34، طوباس 9، رام الله والبيرة 40، سلفيت 3، نابلس 18، طولكرم 0، جنين 9، ضواحي القدس 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، مدينة القدس 51، قطاع غزة 121".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، حالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105 مرضى، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.