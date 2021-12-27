بالصور: العشرات يشاركون في الوقفة التضامنية مع الأسرى أمام الصليب الأحمر بغزة

شارك العشرات من المواطنين، والفعاليات الشعبية والوطنية، صباح اليوم الاثنين، في الاعتصام الأسبوعي والوقفة التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها :"لا للاعتقال الإداري"، وردوا هتافات مؤيدة للأسرى في سجون الاحتلال، ورافضة لإجراءات الاحتلال في ضد الأبطال في "السجون".

ويُشار إلى أنه يشارك العشرات من المواطنين في الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر بغزة تضامناً مع الأسرى.

ولا تزال قوات الاحتلال تعتقل عشرات من الأسرى الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري، حيث يواصل الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش إضرابه لليوم الـ(133) على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري

جدير ذكره ان الاحتلال "الاسرائيلي" قرر الليلة الماضية تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الاسير أبو هواش بعد ساعات قليلة من تهديدات اطلقها الناطق بأسم سرايا القدس "أبو حمزة" وتوعده للإحتلال حال اصابة الاسير ابو هواش أي مكروه.

















