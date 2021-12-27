مهجة القدس: ستة أسرى من الجهاد يتنسمون عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن ستة أسرى ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

والأسر هم:

الأسير المجاهد مصطفى يوسف مصطفى شيباني (26 عامًا)، من بلدة عرابة بمحافظة جنين، وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 26/02/2018م؛ ووجهت له عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي القيام بنشاطات عسكرية، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 48 شهرًا، وهو خاطب، وأفرج عنه من سجن ايشل.

والأسير المجاهد عمارة عبد اللطيف سعيد فشافشة (31 عامًا)، من بلدة جبع بمحافظة جنين؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 22/07/2020م؛ ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 18 شهرًا، وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن نفحة.

والأسيران المجاهدان أحمد يوسف حسن علقم (19 عامًا) ومهدي إبراهيم عبد الحميد أبو مارية (18 عامًا) وكلاهما من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلتهما بتاريخ 05/02/2020م، ووجهت لهما عدة تهم من بينها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقهما بالسجن 24 شهرًا، وهما أعزبان، وأفرج عن الأسير أحمد علقم من سجن النقب الصحراوي والأسير مهدي أبو مارية من سجن عوفر.

والأسير المجاهد أحمد رفعات جميل صليبي (23 عامًا)، من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 06/10/2019م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 28 شهرًا، وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

والأسير المجاهد أحمد محمد محمود حماد (20 عامًا)، من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 28/06/2020م؛ ووجهت له تهمة إلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 19 شهرًا، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن عوفر.