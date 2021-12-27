كورونا في غزة: حالتا وفاة و(142) إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 27/12/2021، حالتي وفاة بفيروس كورونا و(142) إصابة جديدة خلال 24 الساعة الماضية.

وفي موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أفادت الوزارة أنها أجرت 1491 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 121 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 189979 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1600 حالة ، واجمالي المتعافين 186686 حالة، و اجمالي الوفيات 1693 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وبشأن التطعيمات، اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 537500 شخص