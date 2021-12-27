"أوميكرون" يتزايد بين الأطفال

تواصل المتحورة أوميكرون الانتشار في الولايات المتحدة، وقد سجلت سلطات الصحة في نيويورك ازدياد عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من كورونا، حيث لوحظ الارتفاع بالإصابات بالفيروس بصفوف الأطفال حول العالم.

ويستمر عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة في الارتفاع، مع معدل يقارب 190 ألف حالة جديدة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وتسببت المتحورة الجديدة واحتفالات نهاية العام مع ما تشهده من سفر وتجمعات، في ارتفاع الإقبال على فحوص كشف المرض بالولايات المتحدة، مما جعل الحصول عليها صعبا في بعض المناطق.

وقرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعلان عمليات شراء ضخمة لـ500 مليون وحدة فحص من قبل الحكومة الفدرالية، سيتم توزيعها مجانا لمن يطلبها.

من جهة أخرى، أخضعت السلطات الأميركية، أمس الأحد، للمراقبة عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بكورونا خلال إبحارها في مياه البلاد، حيث أفيد برفض العديد من موانئ الكاريبي السماح لها بالرسو.

إلى ذلك، أعلنت حكومة البيرو اعتزامها شراء 55 مليون لقاح مضاد لكوفيد عام 2022، لإعطاء جرعة رابعة للطواقم الصحية والفئات الضعيفة في المجتمع.

وقال وزير الصحة هيرناندو تشيفالوس للصحافيين "اتفقنا مع مختبرات مختلفة على شراء 55 مليون لقاح كوفيد العام المقبل، مما يسمح لنا بإعطاء جرعة رابعة معززة لجميع الفئات الضعيفة وللطواقم في خط المواجهة الأول".

وأشار الى أن إعطاء جرعة رابعة بعد مرور 3 أشهر على الثالثة، يعتمد على تطور وضع الوباء في البلاد.

وأكد الوزير شراء لقاحات من شركة فايزر والبدء بتلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 سنة بداية كانون الثاني/يناير.

وفي ظل تفشي كورونا، قرر المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت، بسبب تفشي المتحورة الجديدة أوميكرون.

وجاء الإعلان عن القرار عقب الاجتماع 92 للمكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية، الذي عُقد في البحرين أمي الأحد.

وأرجع المكتب التنفيذي التأجيل إلى الرغبة في الحفاظ على سلامة الوفود الخليجية، في ظل المستجدات التي فرضها ظهور المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، أن دورة الألعاب الخليجية الثالثة ستقام بالكويت من 11 إلى 21 أيار/مايو المقبل.