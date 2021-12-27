أسعار الذهب اليوم في الجزائر الاثنين 27 ديسمبر 2021

استقرت متوسطات أسعار الذهب اليوم في الجزائر اليوم الاثنين 27/12/2021، تزامنًا مع عطلة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين، 8081 دينارا (58.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

كما استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند نحو 7071 دينارا (50.93 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6061 دينارا (43.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4714 دينارا (33.95 دولار)

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4040 دينارا (29.10 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبقي سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر عند نحو 251.319 ألف دينار (1810 دولارات).

كما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 56.568 ألف دينار (407.45 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب عند آخر تعاملات مرتفعة بنسبة 0.29% أو 5.25 دولارات، ليسجل سعر الأونصة 1808.89 دولارا.

يأتي تحسن أسعار الذهب، مع ارتفاع حدة المخاطر الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتوجه المستثمرين إلى صناديق الذهب، رغم أنها لا تحقق عائدا.

وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على دولارا 1810.10 للأوقية.