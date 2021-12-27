اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات في عدة مدن

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 27/12/2021، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات في عدة مدن.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من قسام صابر، ومحمد حسن حماد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في مخيم قلنديا ما ادى الى اصابة شاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام، كما اعتدت قوات الاحتلال على عائلة حماد.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر أيمن علي اطبيش، ومحمد علي اطبيش، والأسير المحرر المحرر عادل حريبات.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال موسى سويطي من بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس عمير عبد الفتاح حميدان، ومن النصارية شرق نابلس مسعد البلوي، وأنس صابر مفارجة من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

قائمة بالأسماء:

1. قسام صابر- مخيم قلنديا شمال القدس

2. محمد حسن حماد- مخيم قلنديا

3. المحرر أيمن علي اطبيش- دورا جنوب الخليل

4. محمد علي اطبيش- دورا

5. المحرر عادل الحريبات- دورا

6. عمير عبد الفتاح حميدان- بدو شمال غرب القدس

7. مسعد البلوي- النصارية شرق نابلس