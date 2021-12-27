الاحتلال يعتقل والدة منفذي عملية حومش..والقيادي عدنان يؤكد أن اعتقالها لن يكسر أبطال الجهاد والحارثية

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 27/12/2021، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات، الذين تتهمها قوات الاحتلال بتنفيذ العملية الفدائية على طريق جنين - نابلس.

كما شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات في عدة مدن.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر الشيخ خضر عدنان، اعتقال الاحتلال للأخت الحرة والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات وشقيقة الشيخ الأسير محمد يوسف جرادات لن تكسر بقوته تعالى أبطال الجهاد والحارثية.

وأكد القيادي عدنان، أن فخر الأخت الحرة جرادات بابنيها أغاظ الاحتلال ورفع معنويات شعب بأكمله، لافتاً إلى حملة اعتقالات تستهدف قياداتنا وكوادرنا في خليل الرحمن.

وأوضح القيادي عدنان، أن اعتقالات الاحتلال لأبناء الجهاد في الخليل وسام شرف لخط المقاومة الأصيل.

وقال الشيخ عدنان :" إن الاعتقالات تركزت في دورا بلدة أسيرنا البطل هشام أبو هواش، وبتنا أكثر خشية على حياة الأخ هشام أبو هواش باعتقالات رفاق دربه ومجاهدينا في الخليل."

وأضاف القيادي عدنان:"أن الاعتقالات شملت القيادي البارز المهندس أيمن اطبيش وشقيقه محمد والقيادي عادل حريبات والأستاذ الكاتب خليل العواودة.