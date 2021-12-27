سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 ص
27 ديسمبر 2021
سعر الذهب اليوم في فلسطين
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 27/12/2021، انخفاض طفيف في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      183.45 شيكل      $58.21

سعر الذهب عيار 22 168.17 شيكل      $53.36

اسعار الذهب عيار 21      160.53 شيكل      $50.93

اسعار الذهب عيار 18      137.59 شيكل      $43.66

سعر الذهب عيار 14 107.01 شيكل      $33.95

سعر الذهب عيار 12 91.73 شيكل $29.10

اسعار أوقية الذهب   5,705 شيكل $1,810

اسعار جنيه الذهب   1,284 شيكل $407.45

اسعار كيلو الذهب    183,453 شيكل     $58,206

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

26 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.01     91.73

25 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.02     91.73

24 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.02     91.73

23 ديسمبر   183.18     160.28     137.39     106.85     91.59

22 ديسمبر   183.87     160.89     137.91     107.26     91.94

21 ديسمبر   182.11     159.35     136.59     106.23     91.06

20 ديسمبر   182.55     159.73     136.91     106.49     91.27

19 ديسمبر   180.82     158.22     135.62     105.48     90.41

18 ديسمبر   180.84     158.24     135.63     105.49     90.42

17 ديسمبر   180.82     158.22     135.62     105.48     90.41

#سعر الذهب #سعر الذهب اليوم #سعر الذهب اليوم في فلسطين

متعلقات