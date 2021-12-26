زوارق الاحتلال تطلق قنابل إنارة في عرض بحر السودانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:19 م
26 ديسمبر 2021
قنابل ضوئية
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اطلقت  زوارق الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، قنابل إنارة في عرض بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين بغزة، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت فوانيس إنارة على بعد 2 ميل غرب منطقة السودانية شمال غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات في صفوف الصيادين العاملين في عرض بحر القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، بشكل يومي بإطلاق النار تجاه الصيادين والمزارعين على حدود قطاع غزة في انتهاك واضح من الاحتلال لبنود اتفاق وقف اطلاق النار المبرم برعاية مصرية مع المقاومة عقب عدوان مايو 2021.

 

  

 

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