ليفربول يسعى لتكرار سيناريو صلاح مع ماني وكيتا

بات فريق ليفربول مهددًا بخسارة الثنائي ساديو ماني ونابي كيتا في مباراة تشيلسي، المقرر لها يوم 2 يناير/كانون ثانٍ المقبل في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول ضمن مشاركة محمد صلاح في المباراة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري، بتأجيل انضمام اللاعب إلى معسكر الفراعنة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول لم يصل حتى الآن إلى اتفاق مماثل مع الاتحادين السنغالي والغيني لحسم مصير ماني وكيتا.

وأوضحت أن ليفربول حصل على دفعة أخرى عقب تعافي الثلاثي فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز وفابينيو من الإصابة بكورونا، وسيعودون للمشاركة بالمباريات ضد ليستر سيتي يوم 28 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وذكرت أن الريدز تلقى المزيد من الأخبار السارة، بعد أن أوصت الحكومة البريطانية، بتقليل مدة العزل الصحي ما يعني أن تياجو ألكانتارا من المحتمل أن يكون متاحًا ضد تشيلسي.