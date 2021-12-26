كورونا فلسطين: 7 حالات وفاة و176 إصابة بفايروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد 26/12/2021، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 11، بيت لحم 22، جنين 23، الخليل 35، سلفيت 5، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 6، نابلس 12، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، بيت لحم 47، جنين 13، الخليل 56، سلفيت 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 60، طولكرم 3، نابلس 14، ضواحي القدس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل، حالة في جنين، نتجية الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.