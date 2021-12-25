الشيخ عدنان: وحدة شعبنا بكل مكوناته وأطيافه كفيلة بردع الاحتلال

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر الشيخ خضر عدنان، التحية لشعبنا المجاهد الذي يقف سداً منيعاً أمام هجمات المستوطنين وإرهابهم، مبرقاً التحية لاهلنا المنتفضين في برقة وسبسطية وحوارة وكل نقاط المواجهة.

وأكد الشيخ عدنان، أن وحدة شعبنا بكل مكوناته وأطيافه وتياراته كفيلة بردع الاحتلال وتشكيل جدار حماية قوي لكل الارض والمقدسات.

وقال :"كنا ولا زلنا شرارة البداية في انتفاضات الحجارة والأقصى والقدس واليوم لجم الإستيطان".

وشدد الشيخ عدنان، على أن العدو يقامر على أمنه بالرهان على كسر مجاهدنا الفذ هشام أبو هواش بإضرابه عن الطعام ورسالة المقاومة كانت اليوم أكثر من جادة.

وكانت اندلعت في ساعات مساء اليوم في قرية برقة مواجهات عنيفة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، أُصيب خلالها عشرات المواطنين، الذين بدورهم تمكنوا من جرح جندي "إسرائيلي" في وجهه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها الميدانية سجلت حتى اللحظة 135 إصابة خلال المواجهات في برقة، من بينها 5 بالرصاص الحي و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واحتشدت مجموعات من الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية إلى جانب أهالي قرية بُرقة للتصدي لهجمات وعربدات المستوطنين التي تتواصل بشكل بربري منذ أيام.

كما استهدف مقاومون مساء اليوم قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر في برقة، واشتعلت جماهير البلدة بالهتافات للمقاومة الفلسطينية.