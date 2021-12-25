عز الدين يدعو شعبنا إلى تصعيد المواجهات في الضفة ضد إرهاب المستوطنين

وجه المتحدث باسم حركة الجهاد بالضفة ا. طارق عزالدين، مساء اليوم السبت، التحية لجماهير شعبنا التي تخوض المواجهات ضد قطعان المستوطنين بمختلف نقاط التماس في (برقة وسبسطية وبرزايا وسيلة الظهر وحوارة) بكل شجاعة وبسالة.

ودعا عز الدين أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهات في كل مكان، ضد إرهاب المستوطنين وصد اعتداءاتهم بحق المدنيين في الضفة الغربية.

وأكد أن قرار قوات الاحتلال بحماية المستوطنين ودعمهم في إجرامهم بحق المدنيين الفلسطينيين يتوجب إدانة دولية لهذه الانتهاكات.

وشدد عز الدين على أن سياسة قوات الاحتلال في تصعيد الاعتداءات بحق شعبنا يتطلب منا الوحدة ورص الصفوف.

واستنكر غياب دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في توفير الحماية والغطاء لأبناء شعبنا كما تفعل قوات الاحتلال مع قطعان المستوطنين في اعتداءاتها بحق الفلسطينيين.